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6 минут назад

Новости автомира: Новый шпионские снимки Mercedes E-Class 2024

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что в сеть попали шпионские снимки Mercedes E-Class 2024 года, который засняли во время тестовых заездов.

Новый шпионские снимки Mercedes E-Class 2024
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В то время как передняя и задняя части седана по-прежнему закамуфлированы, остальная часть машины осталась без маскировки. В частности, видны обтекаемые формы кузова и новая линия, которая плавно переходит к середине автомобиля. Модель также кажется немного длиннее, чем раньше, хотя на данный момент трудно сказать наверняка. Несмотря на камуфляж спереди видна большая решетка радиатора, иной нижний воздухозаборник, а также новые фары с раздвоенными дневными ходовыми огнями. Задние фонари, похоже, соединены тонкой световой полосой, а не хромированным акцентом, как на сегодняшней модели.

ПроКроссовер.ру

Ожидается, что Mercedes E-Class 2024 года будет представлен в начале следующего года, а за ним последует плагин-гибридный E53 E-Performance, мощность которого составит около 671 л.с. 750 Нм крутящего момента.

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