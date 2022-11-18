Новый шпионские снимки Mercedes E-Class 2024

Стало известно о том, что в сеть попали шпионские снимки Mercedes E-Class 2024 года, который засняли во время тестовых заездов.

В то время как передняя и задняя части седана по-прежнему закамуфлированы, остальная часть машины осталась без маскировки. В частности, видны обтекаемые формы кузова и новая линия, которая плавно переходит к середине автомобиля. Модель также кажется немного длиннее, чем раньше, хотя на данный момент трудно сказать наверняка. Несмотря на камуфляж спереди видна большая решетка радиатора, иной нижний воздухозаборник, а также новые фары с раздвоенными дневными ходовыми огнями. Задние фонари, похоже, соединены тонкой световой полосой, а не хромированным акцентом, как на сегодняшней модели.