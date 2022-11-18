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1 час назад

Новости автомира: Представлены вьетнамские кроссоверы VinFast, которые ждут в России

Motor.ru

Vinfast, основанная холдингом Vingroup, выпускает автомобили с «вьетнамским духом, итальянским дизайном и немецкими технологиями». В родном Вьетнаме марка представлена несколькими моделями, а для экспорта подготовлена линейка стильных кроссоверов: два из них дебютировали на автосалоне в Лос-Анджелесе. Первый – это компактный VF6 размером с Kia Soul, а второй – более крупный VF7, выступающий в одном классе с Volkswagen Tiguan. У новинок есть все шансы добраться до России.

Представлены вьетнамские кроссоверы VinFast, которые ждут в России
Фото: Motor.ruMotor.ru

Облик для Vinfast VF6 и VF7 разрабатывало итальянское ателье Torino Design, в то время как за дизайн двух других моделей марки, VF8 и VF9, отвечала Pininfarina. «Шестерка» и «семерка» получили фирменную светящуюся полосу, расходящуюся лучами от логотипа спереди и сзади, сложный дизайн кормы и накладки на пороги и арки – у «младшей» модели они матовые, а у «старшей» – глянцевые.

Motor.ru

VinFast VF6 приводит в движение электромотор на передней оси, который, в зависимости от версии, выдает 177 либо 204 лошадиные силы. VF7 доступна как с передним приводом и одним электромотором (204 силы), так и в полноприводной модификации с двумя электромоторами, расположенными на каждой из осей. Суммарно они развивают 354 лошадиные силы.

Motor.ru

Производство VF6 и VF7 запустят в середине 2023 года. А до тех пор Vinfast будет продавать модели VF8 и VF9, которые стоят в США 42,2 тысячи и 57,5 тысячи долларов соответственно.

Что же касается планов Vinfast на российский рынок, то компания уже запатентовала в стране дизайн упомянутых VF8 и VF9, а в октябре 2022 года получила охранный документ еще на два кроссовера.

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