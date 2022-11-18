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2 минуты назад

"АвтоВАЗ" остановил производство хэтчбека Lada Granta

Motor.ru

АвтоВАЗ свернул производство Lada Granta с кузовом хэтчбек. Как пишет «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте, ссылаясь на информацию от инсайдеров, в нынешнем году хэтчбек на конвейер уже не вернется. Более того, не значится он и в планах на 2023 год. Как полагают источники, положение Granta-хэтчбека оказалось шатким из-за относительно небольших объемов продаж, а потому бюджетная модель может окончательно лишиться такого типа кузова.

"АвтоВАЗ" остановил производство хэтчбека Lada Granta
Фото: Motor.ruMotor.ru

По показателям продаж Lada Granta с кузовом хэтчбек «никогда не блистал», отмечают инсайдеры. Спрос на него был даже ниже, чем на Lada XRay, с которой АвтоВАЗ официально попрощался минувшим летом. Решение исключить приподнятый хэтч из линейки руководство объяснило низкой локализацией модели и заблокированными поставками комплектующих.

Granta, в отличие от XRay, построена не на французской платформе. Однако инсайдеры полагают, что плохие относительно других моделей семейства продажи — достаточный повод для отправки хэтчбека в отставку.

Кроме этого, уже известно, что АвтоВАЗ работает над обновленным семейством Granta, и хэтчбеку в нем места не нашлось. Сообщалось, что в него войдут седан, универсал, а также «более продвинутая» модель на базе универсала с приставкой Cross. При этом в основу машин ляжет платформа, оставшаяся «в наследство» от ушедшей Renault. Но речь идет не о B0, а о CMF-B, которую АвтоВАЗ доработает под свои нужды.

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, на конвейер новая Granta встанет не раньше, чем через два-три года. Это время будет потрачено как на разработку самой модели, так и на локализацию компонентов или их поиск за рубежом — но уже в дружественных странах.

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