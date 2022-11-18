Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
47 минут назад

Новости автомира: иректор Volkswagen рассказал о появлении электрического ID. Golf

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что в интервью изданию Autocar генеральный директор Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер рассказал о будущем Golf.

Директор Volkswagen рассказал о будущем Golf
Фото: Volkswagen Volkswagen

«У нас есть культовые названия брендов, Golf и GTI. Было бы безумием позволить им умереть… Однако существует связь с VW и ID… модель следующего поколения может стать ID. Golf», — пояснил Шефер.

Конечно, возникает вопрос, что будет с ID.3, похожим на Golf. Шефер утверждает, что обе модели могут продаваться рядом друг с другом, поскольку ID. 3 никогда не был преемником Golf, это скорее Golf Plus.

В результате теоретический ID. Golf мог бы встать под ID. 3 в линейке бренда, в то время как ID. Golf GTI и, предположительно, ID. Golf R будут интересны энтузиастам.

Хотя поклонники могут быть обескуражены мыслью об электрическом Golf GTI, это кажется неизбежным, поскольку Европейский союз собирается запретить продажу новых бензиновых и дизельных пассажирских автомобилей с 2035 года.

Автоновости,Volkswagen,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители