Директор Volkswagen рассказал о будущем Golf

Стало известно о том, что в интервью изданию Autocar генеральный директор Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер рассказал о будущем Golf.

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«У нас есть культовые названия брендов, Golf и GTI. Было бы безумием позволить им умереть… Однако существует связь с VW и ID… модель следующего поколения может стать ID. Golf», — пояснил Шефер.

Конечно, возникает вопрос, что будет с ID.3, похожим на Golf. Шефер утверждает, что обе модели могут продаваться рядом друг с другом, поскольку ID. 3 никогда не был преемником Golf, это скорее Golf Plus.

В результате теоретический ID. Golf мог бы встать под ID. 3 в линейке бренда, в то время как ID. Golf GTI и, предположительно, ID. Golf R будут интересны энтузиастам.