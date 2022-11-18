В России открылись дилерские центры китайской марки Omoda

Вторая «дочка» Chery, марка Omoda, начала открывать дилерские центры в России. Судя по официальному сайту, по всей стране их насчитывается 96. Туда уже начали поступать кроссоверы C5: как пишут «Китайские автомобили», пока только в топовой комплектации Ultimate. И хотя пресс-служба марки анонсирует открытие для покупателей только 23 ноября, очевидцы говорят, что у некоторых дилеров машины уже можно купить, причем со скидками и без «допов».

Фото: Motor.ru Motor.ru

В дилерские центры Omoda фастбек-кроссовер C5, как называет модель сам производитель, завозят пока только в максимальном исполнении Ultimate. Во всех трех версиях — Joy, Lifestyle и Ultimate — она доступна для заказа на маркетплейсах и на официальном российском сайте марки, где бронь открыли месяц назад. С тех пор было собрано более тысячи предзаказов.

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Рекомендованная розничная стоимость «топового» варианта C5 — 2 699 900 рублей, а базовый кроссовер оценен в 2 429 900. С учетом всех возможных скидок (к примеру, за кредит и трейд-ин) стоимость снизится до диапазона от 1 954 900 до 2 204 900 рублей. Кроме этого, на старте есть шанс купить автомобиль без навязанного дополнительного оборудования — его пока просто нет в наличии, пишут «Китайские автомобили».

Россиянам фастбек-кроссовер Omoda С5, чуть превосходящий по габаритам Kia Seltos, предлагают с безальтернативным мотором 1.5 мощностью 147 лошадиных сил (210 Нм крутящего момента), вариатором и передним приводом. В смешанном цикле он расходует 7,1 литра на 100 километров, с места до «сотни» разгоняется за 9,9 секунды.

В стартовой версии Joy в список оснащения входят четыре подушки безопасности, ABS, ESP, климат-контроль и круиз-контроль, датчик света, а также «теплый» пакет: обогрев передних сидений, руля, форсунок омывателя и лобового стекла.

Самый дорогой вариант Ultimate внешне можно узнать по двухцветному кузову (опционально), панорамной крыше и красным тормозным суппортам. Такой кроссовер оборудован адаптивным круиз-контролем, мониторингом «слепых» зон, автоматическим дальним светом, датчиком дождя и другой вспомогательной электроникой.