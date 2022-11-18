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1 час назад

Электрическое купе Alpha Montage оценили в 500 000 долларов. Мотор — опция

Motor.ru

Американская компания Alpha Motor представила лимитированное электрическое купе Montage с дизайном в духе 1950-х и опциональной силовой установкой. Машину оценили в полмиллиона долларов, правда непонятно, за что именно просят такие деньги. У Montage не будет доступа на дороги общего пользования, но зато его салон обещают отделать кожей Spinneybeck и экологическими материалами Neoluxe и Spacer Knit от Shawmut.

Электрическое купе Alpha Montage оценили в 500 тыс. долларов
Фото: Motor.ruMotor.ru

Alpha Motor Corporation — компания-загадка. Она основана два года назад Эдвардом Ли, бывшим сотрудником Toyota, Audi и канувшего в Лету стартапа Neuron EV. С последним у «Альфы» совпадает даже адрес регистрации, поэтому откуда растут ноги, понять несложно. Весь бизнес Alpha Motor держится на рендерах. Количество анонсированных моделей уже приблизилось к двум десяткам, но ни одного автомобиля пока ещё не выпущено.

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Последний проект Alpha Motor называется Montage. Это купе с ретородизайном и невнятным позиционированием. Стоит машина полмиллиона долларов (30,3 млн рублей), причем силовая установка для неё предлагается как опция.

Полностью кастомный электрический привод сделан по спецификации Alpha Motor. Его отдача — всего 204 лошадиные силы, а крутящий момент с учетом передаточного числа редуктора равен 3335 Нм. Параметры батареи производитель не указывает, хотя запас хода известен — 402 километра.

Интересно, что у Montage не будет допуска на обычные дороги. Автомобиль предлагают использовать на закрытых треках или вообще сделать экспонатом частной коллекции. При этом, по условиям договора, купе нельзя перепродать, а цена за полгода ожидания может быть пересмотрена — и вряд ли в меньшую сторону. В качестве предоплаты за лимитированную двухдверку Alpha Motor просит 249 500 долларов (15 млн рублей).

Не исключено, что с помощью Montage будет профинансирован запуск производства первой серийной модели Alpha Motor — пикапа Wolf. Сейчас именно на него приходится большая часть из якобы полученных фирмой 49 тысяч предзаказов.

На рынок грузовичок предположительно выйдет в 2025 году. Ключевым для себя рынком Alpha Motor называет, конечно же, США. Хотя делает ставку и на Европу, и на Ближний Восток, и на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Автоновости,Toyota,Audi,Эдвард Ли,
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