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17 минут назад

На "АвтоВАЗе" собрали первую рестайлинговую Lada Vesta

Колеса.ру

Универсал был выпущен в рамках тестовой сборки: с его помощью производитель проверил, как на заводе в Тольятти работает оборудование, перевезённое с ижевской площадки.

На "АвтоВАЗе" собрали первую рестайлинговую Lada Vesta
Фото: Колеса.руКолеса.ру

На российском рынке в течение нескольких последних лет одним из бессменных бестселлеров оставалась Lada Vesta. По итогам прошлого года модель возглавила список самых продаваемых автомобилей в стране: её результат составил 113 698 экземпляров, что на 6% больше, чем в 2020-ом. В текущем году, что неудивительно, показатели Весты стремительно упали: за первые десять месяцев минус составил 70,3%, реализовано 27 660 единиц. Российский производитель пока что не может выпускать Весту из-за дефицита ряда комплектующих.

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Кроме того, в компании приняли решение перенести сборку Lada Vesta с площадки в Ижевске на тольяттинский завод (ранее на этом конвейере выпускались автомобили на «реношной» платформе B0 – седаны Renault Logan и хэтчбеки Sandero). Напомним, на ижевском предприятии предполагается наладить выпуск полностью электрических версий Lada Largus.

Vesta базируется на платформе Lada B/C, семейство включает в себя седаны и универсалы (в том числе с прибавкой Cross). При этом до отправки заводов АВТОВАЗа в простой предполагалось, что начнётся массовый выпуск обновлённой Весты: презентация новинки прошла ещё 22 февраля текущего года. Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в начале марта, до приостановки конвейеров, ижевский завод успел выпустить около 800 автомобилей Lada Vesta NG.

Сейчас АВТОВАЗ продолжает готовиться к старту производства рестайлинговой Весты на мощностях тольяттинского завода. В прошлом месяце были сварены первые три кузова Весты, а сегодня компания рассказала о первом собранном на предприятии автомобиле Lada Vesta NG. Этот универсал был выпущен в рамках тестовой сборки: с его помощью провели проверку того, как на заводе в Тольятти работает оборудование, перевезённое с ижевской площадки. В пресс-службе компании также отметили, что изучили «готовность необходимых процессов» и технологий.

Сообщается, что эта тестовая «пятидверка» не покинет сборочную площадку: по плану в дальнейшем её должны будут использовать только для обучения персонала. Ещё несколько ближайших месяцев АВТОВАЗ намерен потратить на подготовку к серийному производству рестайлинговой Lada Vesta. Так, планируется настроить оборудование, а также организовать производственные и логистические схемы. Серийное производство обновлённой Весты стартует в начале весны 2023 года.

На сегодняшний день тольяттинский завод АВТОВАЗа выпускает несколько моделей Lada в так называемом упрощённом исполнении – речь идёт о седанах и универсалах Granta, а также о внедорожниках Niva Travel и Niva Legend. В конце текущего года на конвейер, вероятно, вернётся Largus, а высокий хэтчбек Lada Xray отправили в отставку. Позже, в 2024-2025 годах, линейку российского бренда должны пополнить новинки, одной их них станет кроссовер на платформе Vesta, его название пока держится в тайне.

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