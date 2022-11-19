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26 минут назад

Новости автомира: Китайцы везут конкурента LADA Granta

Max-cars.ru

А шансы на запуск ее производства высокие из-за ведущихся переговоров.

В России может появиться серьезный конкурент LADA Granta
Фото: Пресс-служба "АвтоВАЗ"Пресс-служба "АвтоВАЗ"

«Самый вероятный претендент для производства – среднеразмерный седан BAIC D50», — Quto.

В России может появится китайский конкурент LADA Granta. Речь идет о новом партнере «Автотора», которым потенциально может стать компания из Китая BAIC. Корпорация имеет большое количество заводов и широкий доступ к технологиям разных производителей. Модель BAIC D50 – небольшой седан в бюджетном сегменте.

Эта модель в числе основных претендентов на производство в Калининградской области. Если соглашение будет подписано, и автомобили будут сходить с конвейера, то они могут оказаться в ценовом сегменте LADA Granta за 800-900 тысяч рублей. Это актуально только при сильном рубле. Если рубль станет обесцениваться, то стоимость машины соответственно вырастет.

Седан BAIC D50 только на 22 сантиметра длиннее LADA Granta – 4,63 метра. Машина оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем на 116 лошадиных сил. Мотор может работать в сочетании с вариатором или 5-ступенчатой «механикой». В комплектацию может входить задняя камера, подушки безопасности спереди и система бесключевого доступа.

Может компания заменить и Renault Duster своим паркетником BAIC X55. Хотя это громко сказано из-за отсутствия полного привода в комплектациях. Только передний. Что не может полноценно заменить машину, способную оставаться полезной на бездорожье. Китайский же паркетник создавался явно исключительно под городские условия и даже не предполагал выезд за пределы асфальта.

Пока никаких официальных деталей и даже подтверждения переговоров с концерном нет. Официально есть только утверждения и неких договоренностях о производстве новой модели на «Автотор». Еще в начале 2022 года там выпускали BMW, Hyundai и KIA.

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