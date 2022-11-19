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1 час назад

Новости автомира: Новую Honda Civic Type R свели с конкурентами в дрэг-рейсинге

Motor.ru

Одной из самых горячих автомобильных премьер 2022 года стал новый хэтчбек Honda Civic Type R. Авторы канала Throttle House решили сравнить актуальную модель с конкурентами, что уже давно присутствуют на рынке — в соперники выбрали хэтчбеки Volkswagen Golf R и Ford Focus RS, а чтобы наглядно оценить разницу в двух поколениях Honda, амбициозному новичку также устроили сравнение с Civic Type R в кузове FK8 родом аж из 2017 года.

Новую Honda Civic Type R свели с конкурентами в дрэг-рейсинге
Фото: © Throttle House© Throttle House

Honda Civic Type R предыдущего уже поколения имеет 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 320 лошадиных сил с тягой 400 Нм, который сочетается с механической коробкой передач и передним приводом. Актуальная версия модели тоже переднеприводная, тоже с «механикой» и тоже с таким же двигателем, однако более мощным — агрегат выдает 319 сил и 420 Нм, что делает новинку самым мощным вариантом в истории Civic Type R.

Volkswagen Golf R оснащается 2,0-литровым 4-цилиндровым турбомотором, который выдаёт 320 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Что касается Ford Focus RS, то в его распоряжении 2,3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 350 лошадиных сил и 475 Нм, с «механикой» и полным приводом. В итоге у блогеров получилось интересное сражение разных поколений «горячих хэтчбеков», причём разница в генерациях моделей была и внутри одного производителя, и среди разных брендов.

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