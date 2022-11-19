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58 минут назад

Новости автомира: Rolls-Royce выпустит шесть благотворительных «Фантомов»

Motor.ru

Ближневосточные дилерские центры Rolls-Royce Motor Cars Dubai и Rolls-Royce Motor Cars Abu Dhabi объединили усилия для сбора денег на благотворительные организации в области здравоохранения, образования и устойчивого развития. Для этого представители британского автопроизводителя объявили о сотрудничестве с популярным современным художником Сашей Джафри. Британский творец, который сейчас живет в Дубае, поработает над седанами Rolls-Royce Phantom Series II в эксклюзивном исполнении The Six Elements.

Rolls-Royce выпустит шесть благотворительных «Фантомов»
Фото: © Rolls-Royce© Rolls-Royce

Проект, который получил название The Rolls-Royce That Keeps on Giving, представляет собой шесть эксклюзивных автомобилей, каждый из которых будет иметь уникальные образцы цифрового искусства. Обещают, что в комплекте с седанами владельцы получат невзаимозаменяемые токены NFT с объектами цифрового искусства.

Обладатели автомобилей линейки The Six Elements будут вольны продавать принадлежащие им NFT по своему усмотрению, но с единственным ограничением — все вырученные средства будут поступать на цифровой кошелек для сбора денег на благотворительные проекты.

При этом в перчаточном ящике Rolls-Royce Phantom Series II останутся QR-коды, с помощью которых владельцы автомобилей смогут в любое время увидеть привязанный к их машине невзаимозаменяемый токен. Визуально машины серии The Six Elements станут отличаться декоративной линией вдоль кузова с логотипом Саши Джафри, а основание статуэтки «Дух экстаза» украсит рисунок по мотивам шести NFT. Все автомобили будут представлены в декабре 2022 года в рамках закрытой презентации.

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