Rolls-Royce выпустит шесть благотворительных «Фантомов»

Ближневосточные дилерские центры Rolls-Royce Motor Cars Dubai и Rolls-Royce Motor Cars Abu Dhabi объединили усилия для сбора денег на благотворительные организации в области здравоохранения, образования и устойчивого развития. Для этого представители британского автопроизводителя объявили о сотрудничестве с популярным современным художником Сашей Джафри. Британский творец, который сейчас живет в Дубае, поработает над седанами Rolls-Royce Phantom Series II в эксклюзивном исполнении The Six Elements.

Проект, который получил название The Rolls-Royce That Keeps on Giving, представляет собой шесть эксклюзивных автомобилей, каждый из которых будет иметь уникальные образцы цифрового искусства. Обещают, что в комплекте с седанами владельцы получат невзаимозаменяемые токены NFT с объектами цифрового искусства.