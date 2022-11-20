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37 минут назад

Abarth 695 Tributo 131 Rally посвятили особые часы

Motor.ruиещё 2

В 2022 году состоялась премьера хэтчбека Abarth 695 Tributo 131 Rally, который выпустили ограниченным тиражом в честь купе Fiat 131 Abarth Rally, которое с 1976 по 1982 годы защищало цвета итальянской марки в классическом ралли. К 40-летию последнего старта Fiat 131 Abarth Rally и приурочили особое исполнение Tributo 131 Rally. А сейчас итальянские часовщики Breil сделали особые часы, посвященные лимитированному хэтчбеку — хронограф Breil Abarth 695 Tributo 131 Rally.

Abarth 695 Tributo 131 Rally посвятили особые часы
Фото: AbarthAbarth

Особенностью часов стал выгравированный на задней крышке силуэт Fiat 131 Abarth Rally, а также характерное чёрно-синее оформление хронографа. Часы выполнены в чёрном стальном 43-миллиметровом корпусе, а безель стилизован под характерные 17-дюймовые колёсные диски гоночного Abarth.

Циферблат, украшенный эмблемами Abarth и Breil, сделан из углеродного волокна, а часть элементов изготовлена из золота. Хронограф поставляется с чёрным ремешком из нержавеющей стали.

Напомним, тираж Abarth 695 Tributo 131 Rally составит 695 экземпляров ценой от 37 тысяч евро за каждый хэтчбек. Сколько будет сделано часов и сколько будут стоить уникальные хронографы от Breil — не сообщается.

Автоновости,Fiat 131,Fiat,
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