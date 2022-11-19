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28 минут назад

Новости автомира: Manhart доработал Porsche 911 GT2 RS

Motor.ru

Тюнинг-ателье Manhart, которое сделало себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, представило свой новый проект. На сей раз в качестве базовой модели было взято купе Porsche, но не актуальной модификации, а уже снятой с производства — специалисты обратили свое внимание на Porsche 911 GT2 RS поколения 991.2, который был сделан ограниченным тиражом. Но кому-то из владельцев оказалось мало этого и он обратился к тюнерам.

Manhart доработал Porsche 911 GT2 RS
Фото: © Manhart© Manhart

За основу был взят спорткар с заводскими пакетами опций Weissach и Clubsport, которые сами по себе делают модель весьма агрессивной. Дополнительно к штатному оборудованию в Manhart установили углепластиковый аэродинамический обвес от DB Carbon — передний сплиттер, воздухозаборники, боковые юбки, диффузор и многое другое.

Штатные магниевые колёса с Y-образными спицами и центральным замком, которые являются частью пакета Weissach, остались стандартными. В тон к золотистым дискам подобраны золотистые декали на кузов, окрашенный в темно-зелёный цвет Midnight Dark Green. Салон, отделанный в чёрно-красной гамме, также не изменился.

Главные доработки включают в себя модернизацию двигателя. Заводской 911 GT2 RS (991.2) оснащается 3,8-литровым турбомотором мощностью 700 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Новый блок управления Mapswitch, турбины TTH 1000, новый интеркулер CSF, а также выхлопная система на компонентах Manhart, HJS и Kline Innovation позволили увеличить отдачу оппозитного агрегата до 932 сил и 774 Нм.

7-ступенчатая роботизированная коробка передач PDK была усилена, подвеска перенастроена, а карбон-керамические тормоза остались заводскими. Стоимость проекта Manhart TR 900 не названа, как не названо и имя владельца доработанного автомобиля. Известно лишь, что к немецким специалистам обратился клиент с Ближнего Востока, который и предоставил базовый Porsche 911 GT2 RS 991.2.

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