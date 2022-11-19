Hennessey представила самый мощный в мире автомобиль с палаткой

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance специализируется на производстве сверхмощных модификаций автомобилей американских же марок, включая пикапы. Силами специалистов стандартный пикап Ram 1500 TRX был превращен в могучего «Мамонта», способного опережать в дрэг-рейсинге даже чистокровные спорткары, но сейчас в США тюнеры представили опциональный пакет Overland Edition, который превращает уже доработанные пикапы в самые настоящие экспедиционные автомобили.
Модуль в грузовой отсек включает в себя установленную над крышей раскладную палатку Nimbus, выдвижной полутораметровый тент-маркизу, под ними размещены дополнительный топливный бак и ёмкость для хранения воды. Для доступа к спальному месту предусмотрена раскладная лестница.
По периметру силового каркаса размещено дополнительное светодиодное освещение и шанцевый инструмент, включая лопату и 72-сантиметровый топор-колун. Стандартный Ram 1500 TRX оснащён двигателем HEMI V8 6.2 с приводным нагнетателем, который позволил снять с мотора 712 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента.
В арсенале Hennessey Performance есть две программы тюнинга, которые превращают пикап в Mammoth 900 TRX или Mammoth 1000 TRX, индексы которых указывают на мощность двигателя. Желающим превратить свой автомобиль в экспедиционный внедорожник помимо пакета Overland Edition за 20 000 долларов в ателье предлагают и пакеты Off-Road двух уровней, которые отличаются степенью экстремальности силового обвеса, подвески, колёс и шин.