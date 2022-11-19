Ford Fiesta останется в производстве. Но только для ралли

В июне 2023 года подойдет к концу почти полувековая история хэтчбека Ford Fiesta, который за 46 лет своего существования сменил семь поколений, получил множество модификаций и стал одним из автомобильных символов марки. Модель для европейского рынка собирают на заводе в Германии, но производство будет свёрнуто. Правда, только в том, что касается дорожных версий Ford Fiesta — раллийные хэтчбеки останутся в производстве ещё на какое-то время.

Фото: © M-Sport © M-Sport

Британская компания M-Sport с 1996 года готовит различные модели Ford для участия в классическом ралли — в ассортименте фирмы множество автомобилей разных категорий, основную массу которых составляет именно Fiesta, на которую приходится 80% всех новых машин M-Sport.

О том, что Ford снимет Fiesta с производства, фирма в Камбрии узнала заранее, что позволило сделать запас новых кузовов хэтчбека для продолжения выпуска раллийных автомобилей. На какой период хватит сделанных запасов — не сообщается, однако в M-Sport подчеркивают, что в ближайший год минимум клиенты смогут покупать новые автомобили и получать для них обновления.