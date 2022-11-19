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32 минуты назад

Водитель автобуса попал в больницу после дорожного конфликта в Саратове

Илья Родин

В Саратове на улице Тархова, 44 произошел дорожный конфликт. В результате инцидента пострадал водитель автобуса маршрута №53. Его госпитализировали в одну из городских больниц, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону.

Водитель автобуса попал в больницу после дорожного конфликта в Саратове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полиции рассказали, что в 14.50 (13.50 мск) из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации мужчины 1988 года рождения.

Пострадавший во время осмотра заявил, что получил телесные повреждения после дорожного конфликта с неизвестными. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд.

«В настоящее время принимаются меры по установлению участников конфликта и их задержанию», - уточнили в пресс-службе.

По данным агентства, автобус якобы столкнулся с легковым автомобилем. Мужчины, которые находились в машине, избили водителя и затем скрылись с места ДТП,

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