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20 минут назад

На Крымском мосту установили все четыре пролета

Елена Прошина

Установка всех четырех пролетов на автодорожной части Крымского моста завершена. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

На Крымском мосту установили все четыре пролета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Завершили надвижку всех 4-х пролётных строений Крымского моста», - написал он в Telegram-канале.

По данным Хуснуллина, на правой стороне автодорожной части заменили четыре пролёта. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, здесь ведутся работы по устройству деформационных швов.

Третий и четвертый пролет в ближайшее время «будут опущены в проектное положение». После этого начнется следующий этап работ.

Ранее в США сделали новые выводы о теракте на Крымском мосту.

Автоновости,Марат Хуснуллин,Правительство РФ,
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