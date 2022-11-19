На Крымском мосту установили все четыре пролета

Установка всех четырех пролетов на автодорожной части Крымского моста завершена. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

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«Завершили надвижку всех 4-х пролётных строений Крымского моста», - написал он в Telegram-канале.

По данным Хуснуллина, на правой стороне автодорожной части заменили четыре пролёта. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, здесь ведутся работы по устройству деформационных швов.

Третий и четвертый пролет в ближайшее время «будут опущены в проектное положение». После этого начнется следующий этап работ.