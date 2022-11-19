G-Power сделал 720-сильную BMW M3

Компания G-Power, которая специализируется на модернизации преимущественно автомобилей из Германии, представила свой очередной проект. В качестве базовой модели специалисты выбрали последнее поколение «заряженного» седана BMW M3 в кузове G80. Автомобиль, который уже в заводском варианте имеет впечатляющую мощность в 510 сил, стал ещё мощнее и после вмешательства немецких тюнеров способен бросить вызов чистокровным суперкарам. Причём программа доработки модели предложена сразу в трёх вариантах форсировки.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Заводской BMW M3 Competition имеет в своём арсенале 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель, который выдаёт 510 лошадиных сил и 650 Нм. Проект G3M Bi-Turbo предусматривает минимальные технические вмешательства в двигатель, а основное повышение мощности достигается за счёт нового блока управления — это позволяет снять с мотора 620, 670 и 720 сил.

Для G3M Bi-Turbo предложены углепластиковые аэродинамические детали, включая стационарное антикрыло, а также несколько вариантов фирменных колесных дисков — модели Hurrican RR и Hurricane RS, 20- и 21-дюймовые спереди и сзади соответственно. Кроме того, в работе находятся новые карбоновые капоты.