Рынок люксовых автомобилей в России сократился на 77%

В России резко упал спрос на люксовые автомобили. Рынок сократился на 77%.

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По информации агентства «Автостат», за октябрь 2022 году российские покупатели приобрели 22 машины класса люкс. Это на 77% меньше чем за октябрь 2021 года.

Самым распространенным в этом сегменте машин оказался итальянский Maserati. Его купили семь россиян. Также популярными оказались машины Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, Aurus, Aston Martin и Ferrari.

Больше всего, 12 авто, купили жители Москвы. Еще четыре – автомобилисты из Московской области. В Татарстане за октябрь успели приобрести две машины класса люкс. Еще по одной дорогой машине купили жители Курганской и Свердловской областей.