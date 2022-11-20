Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Рынок люксовых автомобилей в России сократился на 77%

ProOren

В России резко упал спрос на люксовые автомобили. Рынок сократился на 77%.

Рынок люксовых автомобилей в России сократился на 77%
Фото: www.freepik.comwww.freepik.com

По информации агентства «Автостат», за октябрь 2022 году российские покупатели приобрели 22 машины класса люкс. Это на 77% меньше чем за октябрь 2021 года.

Самым распространенным в этом сегменте машин оказался итальянский Maserati. Его купили семь россиян. Также популярными оказались машины Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, Aurus, Aston Martin и Ferrari.

Больше всего, 12 авто, купили жители Москвы. Еще четыре – автомобилисты из Московской области. В Татарстане за октябрь успели приобрести две машины класса люкс. Еще по одной дорогой машине купили жители Курганской и Свердловской областей.

За девять месяцев 2022 года число приобретенных люксовых авто составило 315 единиц. Это на 60% меньше прошлогоднего периода.

Автоновости,Bentley,Maserati,Lamborghini,Rolls-Royce,Aston Martin,Ferrari,Ferrari,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители