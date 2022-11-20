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1 час назад

Новости автомира: пилот Формулы-1 испытал McLaren 765LT

Motor.ru

В 2020 году состоялась премьера купе McLaren 765LT — очередной модели фирменной «длиннохвостой» линейки Longtail. Новинка стала самым мощным автомобилем семейства, скрепами которого являются оптимизированная аэродинамика, уменьшенная масса, ездовые характеристики, ориентированные на трек, увеличенная мощность, улучшенная обратная связь для водителя и ограниченный тираж. Возможность познакомиться с уникальным автомобилем выпала австралийскому гонщику Формулы-1 Даниэлю Риккардо, который выступает в чемпионате мира в составе заводской команды McLaren F1 Team.

Пилот Формулы-1 испытал McLaren 765LT
Фото: Motor.ruMotor.ru

Восьмикратный победитель Гран-при и бренд-амбассадор GoPro получил в своё распоряжение 765-сильное купе на гоночной трассе Willow Springs International Motorsports Park в Калифорнии. Свои заезды по автодрому, включая дрифт на суперкаре, пилот снял на видео.

Поскольку недостатка в камерах у авторов проекта не было, звёздный тест-драйв сняли с разных ракурсов, включая вид глазами пилота. В итоге получилось хоть и короткое, но достойное внимания видео, позволяющее оценить и автомобиль, и гонщика.

Напомним, ранее для австралийского гонщика экскурсию по модельной линейке LT в McLaren Technology Centre в британском Уокинге провёл менеджер по продуктам McLaren Automotive Ян Хоушалл, который познакомил Даниэля Риккардо со всеми выпущенными «длиннохвостыми» моделями.

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