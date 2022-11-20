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55 минут назад

Новости автомира: Кен Блок промчался по Лос-Анджелесу на раллийном Hyundai

Motor.ru

Американский гонщик и бизнесмен Кен Блок, который известен своими видеороликами проекта «Джимхана», продолжает свою профессиональную гоночную карьеру в классическом ралли. И несмотря на то, что в чемпионате мира WRC пилот не выступает, в США в гонках экипаж Кена Блока участвует до сих пор. После окончания контракта с Ford пилот пересел на автомобили Hyundai и продемонстрировал всем свой гоночный Hyundai i20 WRC в условиях уличного трафика.

Кен Блок промчался по Лос-Анджелесу на раллийном Hyundai
Фото: Motor.ruMotor.ru

«Я провёл так много времени, гоняясь на своем Hyundai i20 WRC по гравийным дорогам через леса, что иногда я забываю, что машина имеет доступ не только на раллийные спецучастки, но и также в большие города и их пробки! Просто во время этапов ралли мы с этим не сталкиваемся», — объяснил Блок своё желание прокатиться по Лос-Анджелесу на хэтчбеке из мирового ралли.

Во время своей поездки по городу гонщик посетил Randy’s Donuts, где снимали седьмой эпизод «Джимханы», побывал у создавшего ливрею ралли-кара художника Trouble Andrew, встретился со своими коллегами по DC Shoes, прокатился по Голливудскому бульвару и другим известным локациям.

В итоге появился занимательный и весьма познавательный видеоролик, который позволяет оценить, насколько приспособлен гоночный автомобиль чемпионата мира по ралли для условий повседневного трафика в мегаполисе.

Автоновости,Hyundai i20,Hyundai,Ford,
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