Кен Блок промчался по Лос-Анджелесу на раллийном Hyundai

«Я провёл так много времени, гоняясь на своем Hyundai i20 WRC по гравийным дорогам через леса, что иногда я забываю, что машина имеет доступ не только на раллийные спецучастки, но и также в большие города и их пробки! Просто во время этапов ралли мы с этим не сталкиваемся», — объяснил Блок своё желание прокатиться по Лос-Анджелесу на хэтчбеке из мирового ралли.