Audi раскрыла подробности об уникальном электрокаре Кена Блока

В 2022 году команда Hoonigan и Кен Блок вернулись в «Джимхану» — в ролике Еlectrikhana гонщик дебютировал за рулем электромобиля Audi S1 Hoonitron. Уникальный прототип с моторами от болидов Формулы Е стилизован под классический Audi Sport quattro S1 с форсированным до 600 сил мотором, который в 1987 году покорил горную трассу Пайкс-Пик. После выхода видеоролика с трюками в Лас-Вегасе немецкий автопроизводитель раскрыл некоторые подробности о единственном в своем роде электромобиле.
От появления идеи до готового электромобиля прошло всего восемь месяцев, за которые специалисты Audi Sport построили не имеющий аналогов гоночный автомобиль. Непосредственное участие в процессе разработки принимал участие Кен Блок, который делился с инженерами информацией об особенностях пилотажа в «Джимхане». Audi S1 Hoonitron получил колёсную базу в 2,4 метра, что значительно меньше, чем 2563 миллиметра, например, у Audi A1 Sportback — все ради максимальной манёвренности.
При этом инженерам пришлось решать сложную техническую проблему, чтобы разместить батарею необходимой ёмкости (57,6 киловатт-час) в пределах колёсной базы — аккумулятор состоит из четырёх модулей по 14,4 киловатт-час каждый. С учётом специфики езды распределение веса по осям составляет 52:48 в пользу передних колёс, как того требовалось Кену Блоку.
Новинка оснащена двумя электромоторами от болидов Формулы Е и 800-вольтовой батареей. Каждый из моторов, включая трансмиссию, весит по 55 килограммов. Поскольку электродвигатели развивают максимальные обороты 28 000 оборотов в минуту, команда инженеров определила передаточное число около 12:1 для дрифта. С учётом потерь получается около 3000 Нм крутящего момента на каждую ось или 6000 Нм в сумме.
Пилот может самостоятельно регулировать тягу на каждой из осей, а распределение крутящего момента непосредственно влияет на манёвренность электромобиля. Подвеска со стойками МакФерсон по кругу имеет ход более 200 миллиметров, что позволяет безболезненно совершать даже прыжки. Кроме того, электромобиль адаптирован для езды в заносе и способен развивать скорость до 200 километров в час. В Audi подчеркивают, что S1 Hoonitron стал уникальным по своим характеристикам автомобилем, которого подразделение Audi Sport никогда до этого не строило.