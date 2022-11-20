Audi раскрыла подробности об уникальном электрокаре Кена Блока

В 2022 году команда Hoonigan и Кен Блок вернулись в «Джимхану» — в ролике Еlectrikhana гонщик дебютировал за рулем электромобиля Audi S1 Hoonitron. Уникальный прототип с моторами от болидов Формулы Е стилизован под классический Audi Sport quattro S1 с форсированным до 600 сил мотором, который в 1987 году покорил горную трассу Пайкс-Пик. После выхода видеоролика с трюками в Лас-Вегасе немецкий автопроизводитель раскрыл некоторые подробности о единственном в своем роде электромобиле.

Фото: Motor.ru Motor.ru

От появления идеи до готового электромобиля прошло всего восемь месяцев, за которые специалисты Audi Sport построили не имеющий аналогов гоночный автомобиль. Непосредственное участие в процессе разработки принимал участие Кен Блок, который делился с инженерами информацией об особенностях пилотажа в «Джимхане». Audi S1 Hoonitron получил колёсную базу в 2,4 метра, что значительно меньше, чем 2563 миллиметра, например, у Audi A1 Sportback — все ради максимальной манёвренности.

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При этом инженерам пришлось решать сложную техническую проблему, чтобы разместить батарею необходимой ёмкости (57,6 киловатт-час) в пределах колёсной базы — аккумулятор состоит из четырёх модулей по 14,4 киловатт-час каждый. С учётом специфики езды распределение веса по осям составляет 52:48 в пользу передних колёс, как того требовалось Кену Блоку.

Новинка оснащена двумя электромоторами от болидов Формулы Е и 800-вольтовой батареей. Каждый из моторов, включая трансмиссию, весит по 55 килограммов. Поскольку электродвигатели развивают максимальные обороты 28 000 оборотов в минуту, команда инженеров определила передаточное число около 12:1 для дрифта. С учётом потерь получается около 3000 Нм крутящего момента на каждую ось или 6000 Нм в сумме.