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2 часа назад

Новости автомира: Китайский Haval впервые стал лидером среди иномарок в России

Газета.Ru

По итогам октября Haval впервые стал лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Во второй осенний месяц россияне приобрели 4316 автомобилей бренда Haval, что на 8,4% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года, рассказали в агентстве. За десять месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 25,3 тыс. машин (-9,6%).

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Большей популярностью среди россиян в октябре пользовался компактный кроссовер Haval Jolion (3 тыс. проданных авто; рост в 2,2 раза). Следом идут Haval F7 (564 ед.; -53,8%), F7x (315 ед.; -68%). Рейтинг замыкают Haval Dargo (226 ед.; вышел в продажу в июне) и H9 (162 ед.).

Ранее сообщалось, что китайские марки заняли 30% рынка новых машин в России.

Автоновости,Видео,Audi,
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