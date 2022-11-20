По итогам октября Haval впервые стал лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Во второй осенний месяц россияне приобрели 4316 автомобилей бренда Haval, что на 8,4% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года, рассказали в агентстве. За десять месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 25,3 тыс. машин (-9,6%).