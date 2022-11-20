По итогам октября Haval впервые стал лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Во второй осенний месяц россияне приобрели 4316 автомобилей бренда Haval, что на 8,4% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года, рассказали в агентстве. За десять месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 25,3 тыс. машин (-9,6%).
Большей популярностью среди россиян в октябре пользовался компактный кроссовер Haval Jolion (3 тыс. проданных авто; рост в 2,2 раза). Следом идут Haval F7 (564 ед.; -53,8%), F7x (315 ед.; -68%). Рейтинг замыкают Haval Dargo (226 ед.; вышел в продажу в июне) и H9 (162 ед.).
Ранее сообщалось, что китайские марки заняли 30% рынка новых машин в России.