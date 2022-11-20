Ford начал продажи суперпикапов Ranger Raptor. Экстремальная версия с бензиновым 3,0-литровым V6 доступна к заказу в Великобритании по цене 48 300 фунтов стерлингов (эквивалент 3,5 миллиона рублей), то есть Raptor оказался примерно на четверть дороже обычного Ranger с двухрядной кабиной (стоит 39 350 фунтов стерлингов или 2,85 миллиона рублей). Со временем в гамму добавят модификацию с турбодизелем 2.0, а летом 2023-го новинка появится в США.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Как и ожидалось, европейская версия Ranger Raptor развивает 292 лошадиные силы и 491 Нм крутящего момента, тогда на других рынках Ford Performance настроил твин-турбо V6 на 397 лошадиных сил и 583 Нм. Однако в остальном компромиссов нет: суперпикап даже сохранил выхлопную систему с электронноуправляемыми заслонками.

Уже в базовой комплектации у европейских Ranger Raptor есть матричные светодиодные фары, спортивные кресла, виртуальная приборная панель, медиасистема с 12-дюймовым портретно-ориентированным тачскрином и аудиосистема Bang & Olufsen.

Само собой, «заряженный» пикап отличился усовершенствованной длинноходной подвеской, специальными амортизаторами Fox, а также постоянным полным приводом с блокировками межколёсных дифференциалов.