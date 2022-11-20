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1 час назад

Новости автомира: Новые хетчбэки Skoda Scala начали продавать в России

Газета.Ru

В России в продажу поступил хетчбэк Skoda Scala, который прежде не был представлен на отечественном рынке, сообщает «Российская газета».

Новые хетчбэки Skoda Scala начали продавать в России
Фото: газета.ругазета.ру

Один из дилеров выставил автомобиль на продажу за 2,75 млн рублей. Хетчбэк предлагается в комплектации Ambition с пробегом 10 километров. Отмечается, что в объявлении указывается бензиновый двигатель объемом 1,6 л (110 л.с.), однако в Европе таких моторов у Scala нет, поэтому речь идет о литровом двигателе, который сочетается с семиступенчатой трансмиссией DSG.

В список оснащения Scoda Scala входят мультимедийный экран диагональю 9,2 дюйма и цифровая приборная панель (10,25 дюйма), климат-контроль, система с встроенным микрочипом eSIM и соединением с сетью LTE, функция слежения за разметкой, система автоматического торможения и другие опции.

Ранее стало известно, что в России начались продажи новых кроссоверов Honda Vezel, которые привезли из Японии.

Автоновости,Skoda,Honda,
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