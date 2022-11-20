В продаже появился уникальный минивэн Porsche

В 1985 году заводская команда Porsche, которая покоряла ралли-марафон «Париж-Дакар» с безумным Porsche 959, для перевозки запасных частей гоночных машин использовала фургоны Volkswagen Type 2 (T3). Но стандартные модели были недостаточно динамичными, поэтому специалисты из Штутгарта своими силами построили семь фургонов и микроавтобусов под кодовым обозначением B32 — особенностью этих автомобилей стал двигатель от спорткара Porsche и ряд других доработок.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Стандартный мотор заменили 3,2-литровым 230-сильным оппозитником от спорткара Porsche 911 3.2 Carrera, установили 5-ступенчатую механическую коробку передач, усилили тормоза и перенастроили подвеску, чтобы управляемость модели соответствовала выросшим техническим характеристикам.

Визуально B32 отличался спойлерами в переднем и заднем бамперах, 16-дюймовыми колёсами Fuchs, дополнительными воздухозаборниками по бортам и большей по размеру выхлопной трубой. В салоне появилась кожаная обивка, логотип Porsche на руле и блок дополнительных приборов под центральной консолью.