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1 час назад

Новости автомира: в продаже появился уникальный минивэн Porsche

Motor.ru

В 1985 году заводская команда Porsche, которая покоряла ралли-марафон «Париж-Дакар» с безумным Porsche 959, для перевозки запасных частей гоночных машин использовала фургоны Volkswagen Type 2 (T3). Но стандартные модели были недостаточно динамичными, поэтому специалисты из Штутгарта своими силами построили семь фургонов и микроавтобусов под кодовым обозначением B32 — особенностью этих автомобилей стал двигатель от спорткара Porsche и ряд других доработок.

В продаже появился уникальный минивэн Porsche
Фото: Motor.ruMotor.ru

Стандартный мотор заменили 3,2-литровым 230-сильным оппозитником от спорткара Porsche 911 3.2 Carrera, установили 5-ступенчатую механическую коробку передач, усилили тормоза и перенастроили подвеску, чтобы управляемость модели соответствовала выросшим техническим характеристикам.

Визуально B32 отличался спойлерами в переднем и заднем бамперах, 16-дюймовыми колёсами Fuchs, дополнительными воздухозаборниками по бортам и большей по размеру выхлопной трубой. В салоне появилась кожаная обивка, логотип Porsche на руле и блок дополнительных приборов под центральной консолью.

Выставленный на продажу дилерским центром Porsche Classic Center Gelderland автомобиль уникален вдвойне, поскольку микроавтобус 1985 года использовался тогдашним главой немецкой марки Питером Шутцем. За окрашенную в цвет Pearl Mutter машину с пробегом 130 770 километров продавец просит почти 365 тысяч евро, что даже дороже новейшего Porsche 911 GT3 RS Tribute Carrera RS Package.

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