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1 час назад

Новости автомира: в музее Ferrari появилась «брошенная» Daytona

Motor.ru

В 2017 году в Японии отыскали Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta Alloy by Scaglietti, больше сорока лет простоявший заброшенным в гараже. Уникальность автомобиля, собранного в июне 1969 года, заключается в том, что это одна из пяти машин со сверхлёгким алюминиевым кузовом от ателье Scaglietti, которые были построены для участия в марафоне «24 часа Дайтоны», вдобавок это единственный в мире спорткар этой модификации, сертифицированный для дорог общего пользования.

В музее Ferrari появилась «брошенная» Daytona
Фото: Motor.ruMotor.ru

В год находки уникальный Ferrari был продан с аукциона RM Sotheby’s за впечатляющие 1,8 миллиона евро, причем речь идет об автомобиле в том состоянии, в каком его нашли. Неизвестно, кто приобрёл машину, но этот владелец решил временно передать свой спорткар в заводской музей Ferrari в Маранелло — увидеть редчайший 365 GTB/4 Daytona Berlinetta Alloy by Scaglietti теперь могут в экспозиции все желающие.

Автомобиль с плексигласовыми корпусами фар, электроприводами стёкол и черным кожаным интерьером в 1969 году был передан дилеру в Болонье, где спорткар купил основатель и издатель журнала Autosprint Лучиано Конти, близкий друг Энцо Феррари. В 1970-м спорткар сменил владельца, который спустя месяц снова её перепродал. Вскоре машина оказалась в Японии, сменила несколько владельцев и даже появилась в местном автомобильном журнале. В начале 1980-х спорткар в последний раз поменял хозяина, который и хранил ее в гараже в течение последних 40 лет.

С треснувшей фарой, поржавевшим хромом, тронутыми ржавчиной выхлопными трубами, грязными колёсами, вмятинами на порогах и покрытым толстым слоем пыли салоном автомобиль и оказался в музее. Пока неизвестно, планирует ли владелец Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta Alloy by Scaglietti восстанавливать свой спорткар или оставит его в состоянии амбарной находки навсегда.

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