Актеры Вдовиченков и Коновалов выкупили два BMW из фильма «Бумер»

Стало известно, куда делись автомобили BMW, участвовавшие в съемках фильма «Бумер» о бандитах 90-х годов. О судьбе автомобилей рассказал журнал «За рулем»

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По данным издания, во время съемок был разбит автомобиль BMW 750i, поэтому его пришлось заменить на аналогичные машины. Актеры использовали два BMW 740 iL, а также по одному BMW 730i и BMW 735i.

Когда фильм отсняли, седан BMW 740 iL выкупил актер Владимир Вдовиченков, однако на нем он проездил недолго. Вторую машину — BMW 740i купил актер Максим Коновалов. Он владел ею почти 12 лет.

При этом неизвестно, что стало с остальными автомобилями, залдействованными в фильме.