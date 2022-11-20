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55 минут назад

Актеры Вдовиченков и Коновалов выкупили два BMW из фильма «Бумер»

Майк Габриелян

Стало известно, куда делись автомобили BMW, участвовавшие в съемках фильма «Бумер» о бандитах 90-х годов. О судьбе автомобилей рассказал журнал «За рулем»

Актеры Вдовиченков и Коновалов выкупили два BMW из фильма «Бумер»
Фото: СТВСТВ

По данным издания, во время съемок был разбит автомобиль BMW 750i, поэтому его пришлось заменить на аналогичные машины. Актеры использовали два BMW 740 iL, а также по одному BMW 730i и BMW 735i.

Когда фильм отсняли, седан BMW 740 iL выкупил актер Владимир Вдовиченков, однако на нем он проездил недолго. Вторую машину — BMW 740i купил актер Максим Коновалов. Он владел ею почти 12 лет.

При этом неизвестно, что стало с остальными автомобилями, залдействованными в фильме.

Ранее немецкая компания BMW поддержала гомосексуалистов и лесбиянок, выкрасив свой логотип в радужные цвета.

Автоновости,BMW,Максим Коновалов,Владимир Вдовиченков,
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