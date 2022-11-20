Электромобиль MINI получил «полярную» версию

Электромобили не лучшим образом чувствуют себя при сильных морозах, что не помешало марке MINI создать специальную версию хэтчбека Cooper SE, которая посвящена Арктике и одному из самых известных её обитателей — белому (или полярному) медведю. Новая модификация Resolute Edition своим оформлением отсылает к живому символу Арктики, хотя при этом технически полностью повторяет стандартный электромобиль британской марки, но по своему оснащению богаче базового варианта MINI Cooper SE.
На языке народности инуитов «Нанук» означает «полярный медведь» — этому хищнику и посвящён новый цвет кузова Nanuq White, созданный специально для MINI Cooper SE в версии Resolute Edition. Белый цвет напоминает светлый мех медведя, но у животного нет декоративной полосы, градиент которой меняет цвет от светлого до тёмно-золотистого оттенка.
При желании можно выбрать полностью белый электромобиль или заказать машину с чёрной крышей и корпусами зеркал заднего вида, но 17-дюймовые колеса с узнаваемым дизайном Tentacle Spoke в любом случае будут чёрными.
Салон имеет чёрную отделку, дополненную светло-золотистыми линиями, а при желании можно выбрать декоративные вставки на сиденьях с паттерном в виде золотистой клетки. Обозначение спецверсии Resolute указано и на рулевом колесе. В базовое оснащение входит комплекс MINI Driving Assistant, который в том числе даёт водителю советы по максимально эффективному вождению.