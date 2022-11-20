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7 минут назад

Новости автомира: электромобиль MINI получил «полярную» версию

Motor.ru

Электромобили не лучшим образом чувствуют себя при сильных морозах, что не помешало марке MINI создать специальную версию хэтчбека Cooper SE, которая посвящена Арктике и одному из самых известных её обитателей — белому (или полярному) медведю. Новая модификация Resolute Edition своим оформлением отсылает к живому символу Арктики, хотя при этом технически полностью повторяет стандартный электромобиль британской марки, но по своему оснащению богаче базового варианта MINI Cooper SE.

Электромобиль MINI получил «полярную» версию
Фото: Motor.ruMotor.ru

На языке народности инуитов «Нанук» означает «полярный медведь» — этому хищнику и посвящён новый цвет кузова Nanuq White, созданный специально для MINI Cooper SE в версии Resolute Edition. Белый цвет напоминает светлый мех медведя, но у животного нет декоративной полосы, градиент которой меняет цвет от светлого до тёмно-золотистого оттенка.

Motor.ru

При желании можно выбрать полностью белый электромобиль или заказать машину с чёрной крышей и корпусами зеркал заднего вида, но 17-дюймовые колеса с узнаваемым дизайном Tentacle Spoke в любом случае будут чёрными.

Motor.ru

Салон имеет чёрную отделку, дополненную светло-золотистыми линиями, а при желании можно выбрать декоративные вставки на сиденьях с паттерном в виде золотистой клетки. Обозначение спецверсии Resolute указано и на рулевом колесе. В базовое оснащение входит комплекс MINI Driving Assistant, который в том числе даёт водителю советы по максимально эффективному вождению.

Автоновости,Mini Cooper,
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