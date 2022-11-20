Две Audi устроили гонку на горнолыжном склоне

Блогеры с YouTube-канала carwow, которые специализируются на гонках по прямой с участием автомобилей разных марок, осваивают новый формат. Формально — это всё та же гонка по прямой, но в ней участники соревнуются, во-первых, в подъёме на гору, во-вторых, горой этой является горнолыжный склон с укатанным снегом. В первой подобной дуэли сошлись задне- и полноприводный спорткары Audi R8, а в новой гонке встретились переднеприводный Audi A1 и полноприводный Audi SQ7.

Фото: carwow carwow

У Audi A1 под капотом скромный 1-литровый 3-цилиндровый двигатель, который выдает 110 лошадиных сил и 200 Нм. Компактный хэтчбек весит 1130 килограммов и имеет привод лишь на передние колёса, что потенциально делает его очевидным аутсайдером в сражении с кроссовером.

Audi SQ7 хоть и весит 2265 килограммов — вдвое больше оппонента! — но при этом в арсенале модели полный привод и более мощный двигатель, поскольку автомобиль оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 507 сил и 770 Нм.