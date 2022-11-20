General Motors готовит суперкар на базе Corvette

С момента премьеры восьмого поколения спорткара Chevroelt Corvette C8 в модельной линейке автомобиля появилось уже несколько вариантов — базовые тарга и кабриолет, каждый из которых имеет спортивную модификацию Z06 и это не считая пакетов опций, доступных для каждого из вариантов спорткара. Но на этом формирование гаммы Corvette C8 не завершилось — в 2023 и 2024 годах на рынок выйдут ещё более мощные исполнения. А сам спорткар Corvette ляжет в основу нового суперкара General Motors.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Глава General Motors Марк Ройсс, выступая на презентации для инвесторов в Нью-Йорке, подтвердил создание гибридной версии Corvette C8 — в 2023 году появится вариант Corvette Grand Sport с 600-сильной бензоэлектрической силовой установкой на базе 6,2-литрового V8. В 2024 году состоится премьера 850-сильного Corvette ZR1, который получит форсированный 5,5-литровый от модификации Z06 и станет ориентированным на трековую эксплуатацию вариантом спорткара.

Флагманской моделью поколения C8 станет Corvette Zora, названный в честь создателя первого Corvette Зоры (Захария) Аркуса-Дантова. Именем инженера назовут 1000-сильный супергибрид на базе 5,5-литрового мотора V8. Дебют этой модели намечен на 2025 год. Но самым экстремальным вариантом окажется некий безымянный пока суперкар, который создадут на платформе Chevrolet Corvette C8.