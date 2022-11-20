Audi объяснила, почему экстремального R8 GT Spyder не будет

В октябре 2022 года Audi представила последнюю модель с двигателем V10 — в Германии дебютировал коллекционный суперкар R8 GT. Новинка основана на заднеприводном Audi R8 RWD Performance, но отличается от исходника агрессивным аэродинамическим обвесом из углепластика, форсированным 5,2-литровым атмосферным мотором, облегчённым корпусом и декором в салоне. Самый экстремальный вариант спорткара будет доступен только в кузове купе и сейчас марка объяснила, почему.

Фото: Audi Audi

В интервью изданию Carbuzz во время журналистской премьеры Audi R8 GT технический руководитель проекта этой модели Нильс Фишер подтвердил, что компания изучала возможность выпуска открытой версии спорткара, но производственные особенности помешали этому.

На момент премьеры Audi R8 GT квота на все модификации Audi R8 Spyder уже была выбрана — родстер с производства снимут раньше, чем купе, поэтому марке просто не хватило производственных возможностей, чтобы втиснуть в рамки запланированного выпуска автомобилей с открытым верхом ещё и модификацию GT.