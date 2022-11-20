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1 час назад

Редкий Ferrari F50 с минимальным пробегом выставили на продажу

Motor.ru

С 1995 по 1997 годы итальянская марка Ferrari выпустила 349 экземпляров суперкара F50. В момент появления модели публика встретила её достаточно прохладно, сочтя автомобиль недостойным своего предшественника в лице легендарного Ferrari F40, но спустя годы каждый из суперкаров семейства F50 ценится у коллекционеров на вес золота. Один из автомобилей будет выставлен на торги аукционного дома RM Sotheby’s и его сможет купить достаточно состоятельный поклонник бренда из Маранелло.

Редкий Ferrari F50 с минимальным пробегом выставили на продажу
Фото: RM Sotheby’sRM Sotheby’s

Выставленный на продажу Ferrari F50 с номером шасси 103274 стал восьмым построенным автомобилем — купе сошло с конвейера в октябре 1995 года. Суперкар окрашен в алый цвет Rosso Corsa, который сочетается черным интерьером Nero. Первым владельцем машины был сингапурский дилерский центр Hong Seh Motors. Автомобиль хранился у директора дилерского центра в его доме в течение многих лет, прежде чем был продан и экспортирован в Соединенные Штаты в 2013 году.

За годы пробег суперкара составил всего 1005 километров. В июне 2014 года машину сертифицировали специалисты Ferrari Classiche Red Book, подтвердив оригинальные шасси, двигатель, трансмиссию и кузов. Более того, сохранились все оригинальные документы об обслуживании и даже счёт на покупку автомобиля.

В комплекте с машиной покупатель получит фирменный чехол для съёмной крыши и заводской набор багажных сумок. Заднеприводный суперкар, оснащённый 520-сильным 4,7-литровым атмосферным V12 в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, будет продаваться на торгах в Майами. За редкий Ferrari F50 устроители аукциона рассчитывают выручить не менее 5,5-6,5 миллиона долларов.

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