Редкий Ferrari F50 с минимальным пробегом выставили на продажу

С 1995 по 1997 годы итальянская марка Ferrari выпустила 349 экземпляров суперкара F50. В момент появления модели публика встретила её достаточно прохладно, сочтя автомобиль недостойным своего предшественника в лице легендарного Ferrari F40, но спустя годы каждый из суперкаров семейства F50 ценится у коллекционеров на вес золота. Один из автомобилей будет выставлен на торги аукционного дома RM Sotheby’s и его сможет купить достаточно состоятельный поклонник бренда из Маранелло.

Фото: RM Sotheby’s RM Sotheby’s

Выставленный на продажу Ferrari F50 с номером шасси 103274 стал восьмым построенным автомобилем — купе сошло с конвейера в октябре 1995 года. Суперкар окрашен в алый цвет Rosso Corsa, который сочетается черным интерьером Nero. Первым владельцем машины был сингапурский дилерский центр Hong Seh Motors. Автомобиль хранился у директора дилерского центра в его доме в течение многих лет, прежде чем был продан и экспортирован в Соединенные Штаты в 2013 году.

За годы пробег суперкара составил всего 1005 километров. В июне 2014 года машину сертифицировали специалисты Ferrari Classiche Red Book, подтвердив оригинальные шасси, двигатель, трансмиссию и кузов. Более того, сохранились все оригинальные документы об обслуживании и даже счёт на покупку автомобиля.