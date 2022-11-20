Bentley раскрыла секреты производства «летящей B»

С середины 1920-х годов Bentley для своих автомобилей предлагает фирменную эмблему на капоте в виде объёмной литеры «B» и к 2022 году эта миниатюрная скульптура претерпела уже шесть изменений. В настоящее время маскот входит в базовую комплектацию всех Bentley Flying Spur Mulliner, а для остальных версий седана её можно заказать в качестве опции. И 97% всех покупателей этой модели автомобиля выбирают именно такой вариант логотипа британского бренда.

Фото: Bentley Bentley

Талисман Flying B отлит из цельного куска нержавеющей стали марки 316, которая имеет аустенитную кристаллическую структуру, а добавление молибдена придаёт ей коррозионную стойкость. Маскот изготовлен компанией Lestercast Ltd. с использованием процесса литья по выплавляемым моделям — обычно этот метод используется для создания прецизионных компонентов, таких как лопатки газовых турбин. Такой вид литья, хотя и требует много времени, обычно используется для изготовления компонентов сложной формы, которые требуют более жёстких допусков, более тонких стенок и лучшей чистоты поверхности, чем можно получить при литье в песчаные формы.

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В пресс-форму впрыскивается расплавленный воск — водорастворимая часть занимает ту полость, в которой будут располагаться два крыла из акрила, а керамическая центральная часть формирует в восковой отливке канал для проводки подсветки. Затем восковая эмблема покрывается несколькими слоями тонкого керамического раствора, содержащего коллоидный кремнезем и оксид алюминия. После отвердевания этих слоёв воск расплавляется в паровой камере высокого давления, чтобы получить керамическую форму с полой полостью в виде эмблемы.

В этот момент расплавленную нержавеющую сталь 316, нагретую до 1600 градусов Цельсия, заливают в керамическую форму. После того, как сталь остынет и затвердеет, наружная керамическая оболочка удаляется, а керамический стержень растворяется щелочным раствором под давлением. Появляющаяся эмблема из нержавеющей стали в виде летящей буквы «B» готова к следующему этапу — дробеструйная обработка удаляет любые мельчайшие следы керамического материала.