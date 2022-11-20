Bentley раскрыла секреты производства «летящей B»

С середины 1920-х годов Bentley для своих автомобилей предлагает фирменную эмблему на капоте в виде объёмной литеры «B» и к 2022 году эта миниатюрная скульптура претерпела уже шесть изменений. В настоящее время маскот входит в базовую комплектацию всех Bentley Flying Spur Mulliner, а для остальных версий седана её можно заказать в качестве опции. И 97% всех покупателей этой модели автомобиля выбирают именно такой вариант логотипа британского бренда.
Талисман Flying B отлит из цельного куска нержавеющей стали марки 316, которая имеет аустенитную кристаллическую структуру, а добавление молибдена придаёт ей коррозионную стойкость. Маскот изготовлен компанией Lestercast Ltd. с использованием процесса литья по выплавляемым моделям — обычно этот метод используется для создания прецизионных компонентов, таких как лопатки газовых турбин. Такой вид литья, хотя и требует много времени, обычно используется для изготовления компонентов сложной формы, которые требуют более жёстких допусков, более тонких стенок и лучшей чистоты поверхности, чем можно получить при литье в песчаные формы.
В пресс-форму впрыскивается расплавленный воск — водорастворимая часть занимает ту полость, в которой будут располагаться два крыла из акрила, а керамическая центральная часть формирует в восковой отливке канал для проводки подсветки. Затем восковая эмблема покрывается несколькими слоями тонкого керамического раствора, содержащего коллоидный кремнезем и оксид алюминия. После отвердевания этих слоёв воск расплавляется в паровой камере высокого давления, чтобы получить керамическую форму с полой полостью в виде эмблемы.
В этот момент расплавленную нержавеющую сталь 316, нагретую до 1600 градусов Цельсия, заливают в керамическую форму. После того, как сталь остынет и затвердеет, наружная керамическая оболочка удаляется, а керамический стержень растворяется щелочным раствором под давлением. Появляющаяся эмблема из нержавеющей стали в виде летящей буквы «B» готова к следующему этапу — дробеструйная обработка удаляет любые мельчайшие следы керамического материала.
Процесс, называемый экструзионным хонингованием, гарантирует, что внутренний канал будет достаточно гладким для проводки, которая будет проходить через него. После того, как все следы керамического материала будут удалены, а готовый маскот пройдёт тщательные измерения, чтобы убедиться, что деталь соответствует точным требуемым допускам, Flying B будет отправлена на ручную полировку. Изготовление одной «летящей B» занимает 11 недель, а финальную сборку маскота выполняют специалисты фирмы WCM Europe Ltd., которые собирают воедино металлическую основу, акриловые «крылья», светодиоды подсветки и проводку для их работы.