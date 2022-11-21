Появилось новое фото будущего Mercedes-Benz E-Class

На сайте Autohome появилась фотография, как предполагается, нового Mercedes-Benz E-Class. Судя по снимку, модель шестого поколения будет заметно отличаться от нынешней генерации. Так, «ешке» достанутся волнообразные фары, похожие на оптику старых C-Class (W203), и решетка радиатора с черной окантовкой и двойными перемычками. Помимо этого, ожидаются новый салон и пересмотренная гамма двигателей, в которую войдут четырехцилиндровые агрегаты объемом два литра.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Новый Mercedes-Benz E-Class уже не раз становился предметом утечек. В августе седан W214 рассекретили на патентных изображениях, а совсем недавно шпионы показали необычную компоновку его передней панели. Очередная порция снимков снова проливает свет на внешность. Если это действительно E-Class, то новинка будет заметно отличаться от машины нынешней генерации.

В глаза бросаются волнообразные фары и их «бесшовное» соединенениие с решеткой радиатора. Сама решетка при этом как будто бы состоит из двух частей: глянцевой черной рамки и основной хромированной накладки со сдвоенными горизонтальными «прутками». По краям бампера сделаны прорези под «противотуманки» — и больше на снимке, в общем-то, ничего не рассмотреть.

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