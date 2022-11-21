Автоэксперт рассказал, когда в России могут подешеветь машины

В России могут упасть цены на новые автомобили, но только при одном условии. Об этом рассказал автомобильный эксперт, редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.

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Он пояснил, что снижение стоимости на новые автомобили в России может произойти, если отечественный рынок насытится этим товаром. По его оценке, понадобиться еще примерно миллион новых машин для удовлетворения спроса россиян. Если такое количество автомобилей появится на рынке, цены могут упасть, считает эксперт.

Кадаков напомнил, что в прошлом году жители России приобрели 1 670 000 новых легковых автомобилей. В этом году, подчеркнул он, россияне в лучшем случае купят 800 000.

«Дефицит новых автомобилей у нас составляет миллион штук. Рынок не насыщен», — пояснил эксперт и добавил, что пока насыщение не произойдет, цены останутся прежними.

При этом Кадаков полагает, что снижение цен также не произойдет в том случае, если спрос потребителей будет удовлетворяться неравномерно. То есть, если в продаже появится достаточное количество новых автомобилей определенной марки, то снижение цен на машины других марок не произойдет.