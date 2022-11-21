Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: салон большого кроссовера Chery Tiggo 9 полностью рассекречен

Motor.ru

Салон большого кроссовера Chery Tiggo 9 полностью рассекречен до премьеры. Папарацци сумели заглянуть внутрь прототипа «девятки», и оказалось, что у топ-версии будут кнопки вместо дверных ручек, передние кресла с электрорегулировками и вентиляцией, отдельная зона климат-контроля сзади, медиасистема с тачпадом, а также подрулевые лепестки переключения передач. По архитектуре передней панели Chery Tiggo 9 схож с кросс-купе Omoda.

Салон нового флагмана Chery полностью рассекречен
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Chery Tiggo 9 пока проходит под внутризаводским индексом T26. Китайские журналисты называют новинку среднеразмерным кроссовером с ориентировочной длиной 4,8 метра и ценой 200 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей). Топ-версия с электрорегулировками переднего пассажирского кресла с заднего ряда, кнопками вместо дверных ручек и выдвижными солнцезащитными шторками явно будет дороже.

Всем Chery Tiggo 9 прочат «мерседесовский» селектор трансмиссии, проекционный экран, отдельную панель управления климатом для задних пассажиров, а также пульты регулировок кресел на дверных картах.

autohome.com.cn / Интерьер нового Chery Tiggo 9

По неофициальным данным, на старте продаж «девятка» будет доступна с двух- и трёхрядным салоном, передним или полным приводом. Роботизированная коробка передач на первых порах будет безальтернативной, но со временем появится версия с новым 8-ступенчатым автоматом Chery. Основной двигатель — бензиновая «турбочетвёрка» 2.0 мощностью 254 лошадиные силы.

Премьера Chery Tiggo 9 должна была состояться на прошлой неделе в рамках автосалона в Гуанчжоу, однако мероприятие перенесли из-за коронавируса. Новая дата презентации флагманского кроссовера пока не сообщается.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители