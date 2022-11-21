Салон нового флагмана Chery полностью рассекречен

Салон большого кроссовера Chery Tiggo 9 полностью рассекречен до премьеры. Папарацци сумели заглянуть внутрь прототипа «девятки», и оказалось, что у топ-версии будут кнопки вместо дверных ручек, передние кресла с электрорегулировками и вентиляцией, отдельная зона климат-контроля сзади, медиасистема с тачпадом, а также подрулевые лепестки переключения передач. По архитектуре передней панели Chery Tiggo 9 схож с кросс-купе Omoda.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Chery Tiggo 9 пока проходит под внутризаводским индексом T26. Китайские журналисты называют новинку среднеразмерным кроссовером с ориентировочной длиной 4,8 метра и ценой 200 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей). Топ-версия с электрорегулировками переднего пассажирского кресла с заднего ряда, кнопками вместо дверных ручек и выдвижными солнцезащитными шторками явно будет дороже.

Всем Chery Tiggo 9 прочат «мерседесовский» селектор трансмиссии, проекционный экран, отдельную панель управления климатом для задних пассажиров, а также пульты регулировок кресел на дверных картах.

autohome.com.cn / Интерьер нового Chery Tiggo 9

По неофициальным данным, на старте продаж «девятка» будет доступна с двух- и трёхрядным салоном, передним или полным приводом. Роботизированная коробка передач на первых порах будет безальтернативной, но со временем появится версия с новым 8-ступенчатым автоматом Chery. Основной двигатель — бензиновая «турбочетвёрка» 2.0 мощностью 254 лошадиные силы.