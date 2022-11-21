Китайские марки вышли на третье место по доле на авторынке России

По данным «Автостат Инфо», в России с января по октябрь 2022 года включительно было продано 514 787 легковых автомобилей. Это на 59% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 1 252 209 ед. авто.

Фото: Автостат Инфо Автостат Инфо

За этот период на российском авторынке доля проданных авто отечественных марок составила 27,3%. В абсолютном выражении продажи таких брендов составили 140 651 ед., что на 156 тыс. меньше прошлогоднего показателя.

На второе место по доле в продажах на авторынке РФ вышли корейские марки — 22,2% за январь-октябрь текущего года.

Этот показатель соответствует объему в 114 249 проданных машин, что на 188,5 тыс. авто меньше, чем было реализовано за тот же период 2021 года.

Третье место по доле в продажах у китайских марок. С января по октябрь этого года включительно российские покупатели приобрели 79 817 таких машин, что соответствует доле в 15,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи «китайцев» сократились все лишь на 8,5 тыс. ед.

Доля японских брендов в структуре продаж на авторынке РФ в указанный период составила 13,4% или 68 793 ед. авто, что на 120,8 тыс. ед. меньшие продаж за январь-октябрь 2021 года.

На 122,7 тыс. ед. в тот же период сократились продажи легковых автомобилей немецких марок. Всего было продано 43 305 таких машин, что соответствует доле в 8,4% от всего объема проданных в России автомобилей.