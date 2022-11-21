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3 часа назад

Новости автомира: автозавод КамАЗ ждёт срочная и глобальная модернизация

Motor.ru

В корпоративной газете «Вести КамАЗа» раскрыли подробности о реинжиниринге агрегатного производства: планируется закупить шесть обрабатывающих центров на участок изготовления корпуса поворотного кулака и семь станков с ЧПУ для обработки шаровой опоры, а также провести капитальный ремонт линии картеров мостов и заменить систему управления. Модернизацию конвейера КамАЗ завершит в 2023 году.

Автозавод КамАЗ ждёт срочная и глобальная модернизация
Фото: © КамАЗ© КамАЗ

На КамАЗе признают, что перемены на агрегатном производстве назрели давно, так как основные автоматические линии работают с момента запуска завода в 1976 году. Изношенное оборудование всё чаще выходит из строя, вдобавок, работа на советских станках не способствует гибкому планированию производства.

После реинжиниринга КамАЗ сможет более иначе подходить к организации производства, быстро переключаясь между деталями для классической линейки К3 и узлами для современных грузовиков семейства К5. Кроме того, повысится производительность и качество выпускаемой продукции.

На автогиганте учитывают, что в следующем году сохранится повышенный спрос на полноприводные автомобили. Пока приоритетной задачей является точный расчёт загрузки производственных мощностей на период модернизации.

Глобальная модернизация запланирована не только на КамАЗе. Похожие планы есть у Ульяновского автозавода — в ближайшие годы может быть усовершенствован сварочный цех, изменена технология изготовления бортовых платформ, а при производстве кабин и кузовов перейдут на лазерную сварку.

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