Автозавод КамАЗ ждёт срочная и глобальная модернизация

В корпоративной газете «Вести КамАЗа» раскрыли подробности о реинжиниринге агрегатного производства: планируется закупить шесть обрабатывающих центров на участок изготовления корпуса поворотного кулака и семь станков с ЧПУ для обработки шаровой опоры, а также провести капитальный ремонт линии картеров мостов и заменить систему управления. Модернизацию конвейера КамАЗ завершит в 2023 году.

Фото: © КамАЗ © КамАЗ

На КамАЗе признают, что перемены на агрегатном производстве назрели давно, так как основные автоматические линии работают с момента запуска завода в 1976 году. Изношенное оборудование всё чаще выходит из строя, вдобавок, работа на советских станках не способствует гибкому планированию производства.

После реинжиниринга КамАЗ сможет более иначе подходить к организации производства, быстро переключаясь между деталями для классической линейки К3 и узлами для современных грузовиков семейства К5. Кроме того, повысится производительность и качество выпускаемой продукции.

На автогиганте учитывают, что в следующем году сохранится повышенный спрос на полноприводные автомобили. Пока приоритетной задачей является точный расчёт загрузки производственных мощностей на период модернизации.