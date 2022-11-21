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26 минут назад

Новости автомира: экономист предсказал сохранение роста цен на авто в России

Лера Букина

Тенденция на повышение стоимости автомобилей в России, вероятно, продолжится. Об этом заявил «Ленте.ру» доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Александр Пасько.

Описано будущее цен на автомобили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник отметил, что в связи с нарушением цепочек поставок мировому рынку автомобилей так и не удалось достигнуть допандемийного уровня. Это привело к простою многих производственных мощностей, что, в свою очередь, влечет за собой повышение цен на машины, указал эксперт. Причем, по его словам, речь идет обо всех региональных рынках.

Российский рынок ощущает изменения и из-за того, что многие европейские страны отказались от экспорта автомобилей, отметил специалист.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

По его мнению, стоимость автомобилей будет расти до решения проблемы с дефицитом. Но сейчас ценовой рост не столь сильный, как в феврале-марте этого года, указал Пасько. По его словам, в настоящее время машины ввозят в РФ из двух стран – КНР и Японии. Отсутствие конкуренции влияет на сохранение устойчиво высоких цен, отметил он.

Ранее автомобильный эксперт Максим Кадаков заявил в беседе с радио Sputnik, что есть лишь одно условие для падения стоимости новых машин в РФ. Речь идет о насыщении отечественного рынка этим товаром, указал он.

Автоновости,Александр Пасько,Максим Кадаков,
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