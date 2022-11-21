В России начались продажи нового Mitsubishi Outlander

Как выяснила "Российская газета", в Москве выставили на продажу новый Mitsubishi Outlander четвёртого поколения. Автомобиль японской сборки, привезённый из ОАЭ, с полным пакетом документов для постановки на учёт в России. Цена - 3 850 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi Пресс-служба Mitsubishi

Машина оснащёна бензиновым 181-сильным двигателем 2.5 литра, вариатором и системой полного привода S-AWC с несколькими режимами работы. Есть раздельный климат-контроль на две зоны, панорамная крыша, мультимедиа с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, третий ряд сидений.

Важная особенность автомобилей, привезённых в Россию из ОАЭ, - несоответствие списка опционального оснащения климатическим запросам клиента в России - об этом "РГ" рассказывала в разборе Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник также был привезён в РФ из Арабских Эмиратов, правда, сборка была таиландской.

До отечественного рынка новый Outlander четвёртого поколения пока не добрался: в нашей стране по-прежнему продаются модели прошлой генерации.