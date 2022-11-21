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2 часа назад

Новости автомира: в России начались продажи нового Mitsubishi Outlander

Российская Газета

Как выяснила "Российская газета", в Москве выставили на продажу новый Mitsubishi Outlander четвёртого поколения. Автомобиль японской сборки, привезённый из ОАЭ, с полным пакетом документов для постановки на учёт в России. Цена - 3 850 000 рублей.

В России начались продажи нового Mitsubishi Outlander
Фото: Пресс-служба MitsubishiПресс-служба Mitsubishi

Машина оснащёна бензиновым 181-сильным двигателем 2.5 литра, вариатором и системой полного привода S-AWC с несколькими режимами работы. Есть раздельный климат-контроль на две зоны, панорамная крыша, мультимедиа с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, третий ряд сидений.

Пресс-служба Mitsubishi

Важная особенность автомобилей, привезённых в Россию из ОАЭ, - несоответствие списка опционального оснащения климатическим запросам клиента в России - об этом "РГ" рассказывала в разборе Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник также был привезён в РФ из Арабских Эмиратов, правда, сборка была таиландской.

До отечественного рынка новый Outlander четвёртого поколения пока не добрался: в нашей стране по-прежнему продаются модели прошлой генерации.

Полноприводная версия с двухлитровым двигателем мощностью 146 л.с. и вариатором стоит минимум 3 289 000 рублей (авто 2022 года выпуска), купить семиместный Outlander с аналогичным силовым агрегатом можно начиная от 3 549 000 рублей.

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