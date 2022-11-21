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2 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ планирует выпустить и продать от 400 до 500 тыс. автомобилей в 2023 году

ПроКроссовер.ру

На рынке России сложился дефицит новых автомобилей и стал поводом нарастить производство отечественным автопроизводителям, в том числе и АвтоВАЗу.

АвтоВАЗ планирует увеличить производство до 400-500 тыс. машин в 2023 году
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Сейчас на долю АвтоВАЗа приходится 42% продаж автомобилей, но это не предел. Уже известно, что в 2023 году автопроизводитель планирует увеличить производство автомобилей от 400 до 500 тыс. единиц. Об этом рассказал телеканалу «Россия-24» вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Также в следующем году появится модернизированный внедорожник «Нива» в версии Niva Sport. Созданием более мощной версии внедорожника займется спортивное подразделение бренда LADA Sport.

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