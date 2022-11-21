АвтоВАЗ планирует увеличить производство до 400-500 тыс. машин в 2023 году

На рынке России сложился дефицит новых автомобилей и стал поводом нарастить производство отечественным автопроизводителям, в том числе и АвтоВАЗу .

Сейчас на долю АвтоВАЗа приходится 42% продаж автомобилей, но это не предел. Уже известно, что в 2023 году автопроизводитель планирует увеличить производство автомобилей от 400 до 500 тыс. единиц. Об этом рассказал телеканалу «Россия-24» вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.