Tesla отзывает сотни тысяч электрокаров

Tesla продолжает объявлять крупные сервисные акции из-за различных дефектов и заводских недосмотров. Как пишет Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности движения США (NHTSA), причиной очередного отзыва стали фонари электрокаров, которые могут периодически не включаться. Это может привести к ДТП в темное время суток, хотя пока сообщений об авариях не поступало. Проблема потенциально может возникнуть на более 321 000 североамериканских Tesla.

Фото: Tesla Tesla

В документе NHTSA указано, что проблема с фонарями затрагивает Model 3 2023 года и Model Y 2020-2023 годов. Расследование показало, что в некоторых случаях фонари могут отказать из-за сбоя в программном обеспечении: оно может ошибочно определить неисправность в ходе включения электроники.

Tesla сообщила о трех обращениях по гарантии из-за проблемы, причем в основном жалобы поступали от клиентом за пределами США. При этом никаких сообщений об авариях, связанных с проблемой, пока не поступало.

До этого Tesla объявляла отзыв в Соединенных Штатах меньше недели назад: в пятницу стало известно, что почти на 30 000 машин может некорректно сработать подушка безопасности. Реакцией рынка на дефекты стало падение акций производителя на три процента до почти двухлетнего минимума.