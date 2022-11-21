Tesla отзывает сотни тысяч электрокаров

Tesla продолжает объявлять крупные сервисные акции из-за различных дефектов и заводских недосмотров. Как пишет Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности движения США (NHTSA), причиной очередного отзыва стали фонари электрокаров, которые могут периодически не включаться. Это может привести к ДТП в темное время суток, хотя пока сообщений об авариях не поступало. Проблема потенциально может возникнуть на более 321 000 североамериканских Tesla.
В документе NHTSA указано, что проблема с фонарями затрагивает Model 3 2023 года и Model Y 2020-2023 годов. Расследование показало, что в некоторых случаях фонари могут отказать из-за сбоя в программном обеспечении: оно может ошибочно определить неисправность в ходе включения электроники.
Tesla сообщила о трех обращениях по гарантии из-за проблемы, причем в основном жалобы поступали от клиентом за пределами США. При этом никаких сообщений об авариях, связанных с проблемой, пока не поступало.
До этого Tesla объявляла отзыв в Соединенных Штатах меньше недели назад: в пятницу стало известно, что почти на 30 000 машин может некорректно сработать подушка безопасности. Реакцией рынка на дефекты стало падение акций производителя на три процента до почти двухлетнего минимума.
По данным NHTSA, Tesla объявила 19 отзывных кампаний в США с начала нынешнего года, и четыре из них — только в ноябре. Они охватили более 3,7 миллиона автомобилей. Рекордной стала акция по отзыву 1,1 миллиона электрокаров из-за травмоопасных стеклоподъемников: при обнаружении препятствия между рамой и стеклом механизм не выполнял автоматическое опускание стекла.