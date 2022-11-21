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1 час назад

Новости автомира: почему АвтоВАЗ отказался от хэтчбека Lada Granta

Российская Газета

АвтоВАЗ может не возобновлять выпуск хэтчбека Lada Granta даже в ситуации, когда проблемы с поставками комплектующих будут окончательно преодолены.

Почему АвтоВАЗ отказался от хэтчбека Lada Granta
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

Об этом пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ", ссылаясь на отсутствие "пятидверки" в производственном плане на 2022 и 2023 годы. Одна из причин такого решения - непопулярность модели в данном типе кузова.

Второй причиной источник называет нецелесообразность возобновления производства "Гранты" из-за её возраста в контексте анонсированных президентом АвтоВАЗа новых моделей. Этот аргумент несостоятелен, так как Максим Соколов говорил о выпуске нового семейства модели на платформе CMF-B, которое будет в иерархии Lada выше Granta и относится к классу B+. Откажется ли в таком случае АвтоВАЗ от Lada Granta - вряд ли.

Таким образом, самая очевидная причина - низкий спрос на хэтчбек Lada Granta. Правда, в комментариях пользователи говорят о не совсем правильной оценке ситуации руководством компании: "пятидверка" пользовалась популярностью у женской категории покупателей и молодёжи. Справедливым также выглядит замечание о том, что Granta хэтчбек стала жертвой внутрикорпоративного каннибализма со стороны Renault Sandero.

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает Lada Granta в кузовах типа седан, лифтбек и универсал. Цены на модель начинаются от 678 300 рублей.

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