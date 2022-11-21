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42 минуты назад

Новости автомира: KIA и LADA возглавили список 20 самых подорожавших автомашин с пробегом

Max-cars.ru

Аналитики изучили динамику цен на автомобили на вторичном рынке с начала 2022 года.

Какие машины с пробегом подорожали больше всего
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Если оценить динамику изменения цен автомобилей с пробегом в более узком «коридоре», например, только в течение октября, то не сложно заметить, что почти половина из 20 наиболее востребованных машин в Москве и области немного подешевела. Но это не тенденция рынка», — Открытие Авто.

В России с начала года резко подорожали автомобили марки KIA, LADA и Toyota. К такому выводу пришли аналитики после изучения стоимости подержанных машин с помощью площадки Haraba. Аналитики взяли базу данных с ценами на начало года и сравнили средние цифры на вторичном рынке на аналогичные модели по состоянию на конец октября 2022 года. В итоге получился следующий ТОП-20 по изменению цен:

KIA Sportage (+18%), LADA Vesta (+12%), LADA Largus (+12%), Toyota RAV4 (+12%), LADA Niva Travel (+10%), Toyota LC Prado (+7%), Toyota Camry (+7%), Renault Logan (+6%), Mazda CX-5 (+6%), KIA Rio (+6%), Hyundai Solaris (+5%), Renault Duster (+5%), BMW 5 (+3%), Hyundai Creta (+2%), Mercedes E-Class (+1%), Volkswagen Tiguan (-2%), Skoda Octavia (-3%), BMW 3 (-4%), Toyota LC (-5%), BMW X5 (-8%).

Статистику построили исключительно на данных из Москвы и Московской области, беря в учет машин в возрасте до трех лет. Сравнивалось изменение цены только для популярных моделей.

Последние тенденции показывают, что продавцы начинают немного стабилизировать цены. А торговля идет по восточным принципам. Делать скидки на машины продавец готов только в ситуации, если они простаивают дольше, чем планировалось. Плюс с началом снегопадов на рынке традиционно должны подорожать внедорожники с полным приводом, пользующиеся спросом на скользких дорогах.

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