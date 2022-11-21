Какие машины с пробегом подорожали больше всего

Аналитики изучили динамику цен на автомобили на вторичном рынке с начала 2022 года.

«Если оценить динамику изменения цен автомобилей с пробегом в более узком «коридоре», например, только в течение октября, то не сложно заметить, что почти половина из 20 наиболее востребованных машин в Москве и области немного подешевела. Но это не тенденция рынка», — Открытие Авто.

В России с начала года резко подорожали автомобили марки KIA, LADA и Toyota. К такому выводу пришли аналитики после изучения стоимости подержанных машин с помощью площадки Haraba. Аналитики взяли базу данных с ценами на начало года и сравнили средние цифры на вторичном рынке на аналогичные модели по состоянию на конец октября 2022 года. В итоге получился следующий ТОП-20 по изменению цен:

Статистику построили исключительно на данных из Москвы и Московской области, беря в учет машин в возрасте до трех лет. Сравнивалось изменение цены только для популярных моделей.