Страховщики все чаще расторгают договоры ОСАГО без возврата денег

В России участились случаи расторжения договора обязательного автострахования по инициативе страховой компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на жалобы граждан на порталах «Банки.ру» и «Сравни.ру». Поводом для разрыва становятся ошибки в данных — к примеру, в мощности автомобиля или регистрации транспортного средства. При этом стоимость ОСАГО страховщики бывшим клиентам не возвращают.

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К примеру, клиенты «АльфаСтрахования» рассказали о расторжении договоров из-за ошибочных данных без возврата денег. На то же жалуются страхователи «Абсолют Страхования», МАКС и других компаний: за три квартала нынешнего года СК расторгли от 150 тысяч до 300 тысяч договоров с неверными данными.

Центральный банк России получает ежемесячно от четырех до шести десятков подобных жалоб. Со страховыми компаниями, практикующими разрывы договоров на таких условиях, проводят надзорные встречи, а также отправляют им письма с рекомендациями.

Однако юристы говорят, что практика разрыва договора в одностороннем порядке из-за ошибок — в рамках закона. Так, страховщик имеет право досрочно прекратить действие договора из-за ложных или неполных сведений, предоставленных страхователем, но только если они имеют существенное значение для определения степени страхового риска.

Запросы в страховые компании о возврате премии не дают результата, пишут клиенты. При этом адвокаты предупреждают, что обращаться в суд в этом случае невыгодно: из-за небольшой стоимости полиса расходы, вероятнее всего, превысят сумму выплаты.