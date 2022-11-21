Страховщик за беспечность водителей выплатил владельцам АЗС почти 8,4 млн рублей

Пользующиеся популярностью в соцсетях видеоролики о невнимательных водителях, уезжающих с заправочной станции, позабыв достать из горловины бензобака и вернуть на место топливо-раздаточный кран, отражают довольно распространенное для России явление. Об этом свидетельствует статистика выплат "Росгосстраха" (данные есть в распоряжении "Российской газеты") владельцам АЗС, имущество которых было повреждено беспечными автомобилистами.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Константин Михальчевский/ РИА Новости

Только в этом году по своим полисам ОСАГО страховщик возместил ущерб за различные происшествия на бензоколонках в объеме почти 8,4 млн рублей.

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Безусловно, в эту сумму входят и выплаты по совсем не комичным страховым случаям - авариям с повреждениями ценовых стел и табло, колонок, островков безопасности и зданий АЗС. На фоне этих происшествий ущерб из-за обрывов топливных шлангов, повреждения разрывных муфт, возвратных механизмов и "пистолетов" кажется не самым значительным. Но, как показывает статистика, именно невнимательность и забывчивость водителей чаще всего становится причиной обращения владельцев автозаправочных станций в страховую компанию. Так, в этом году страховщик урегулировал уже более 300 убытков на АЗС, и 176 из них были следствием повреждения шлангов, муфт и топливо-раздаточных кранов. Часть заявлений еще находятся в стадии урегулирования.

"Повреждения и, следовательно, размер возмещения бывают самые разные - в зависимости от того, как быстро водитель осознал свою оплошность, и от, если так можно выразиться, вандалоустойчивости колонки, - поясняет начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Александр Казимов. - Ущерб за порванный шланг или погнутый носик "пистолета" может составлять несколько тысяч рублей, а вот когда заодно выходят из строя механизмы колонки, электроника, повреждаются ее декоративные панели и табло, речь идет уже о десятках тысяч рублей. Естественно, мы проверяем обстоятельства таких происшествий, и, если вина нашего страхователя установлена и задокументирована, возмещаем ущерб владельцу АЗС".

Больше всего происшествий на АЗС в этом году было зарегистрировано страховщиком в Москве - на столицу приходится чуть более 7% обращений. Далее следуют Белгородская область (около 7%), Орловская (6,4%), Самарская (6%), Тульская (5%), Иркутская (4,5%) и Московская (4,1%) области. Из Псковской области поступило 2,6% обращений, по 2,3% приходится сразу на пять регионов: Вологодскую Калужскую, Томскую и Тюменскую области, а также Республику Чувашию. Примечательно, что в Санкт-Петербурге зафиксировано в 6 раз меньше инцидентов, чем в Москве.