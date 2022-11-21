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2 часа назад

Новости автомира: в сети опубликовали фотографии кроссовера Volkswagen Tiguan нового поколения

Южный автомобиль

Концерн Volkswagen вывел на дорожные тесты новое поколение Volkswagen Tiguan. Фотошпионы опубликовали первый снимки с дорожных испытаний. Судя по опубликованным снимкам, внешность кроссовера кардинально не поменяется. Машина может вырасти в габаритах, у нее появятся новые бамперы, фары и решетка радиатора.

В сети опубликовали фото Volkswagen Tiguan нового поколения
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Новый Volkswagen Tiguan будет построен на модульной платформе MLB Evo, а также будет оснащен бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками. На одной платформе с новым Tiguan построены восьмое поколений Volkswagen Golf, Audi A3 и Skoda Octavia.

Южный автомобиль

Вероятнее всего, в базовой комплектации Volkswagen Tiguan получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. На более дорогие версии установят турбодизели мощностью 150 и 200 лошадиных сил. Также может появиться модификация с гибридной силовой установкой.

Сроки премьеры нового Volkswagen Tiguan пока не раскрываются, но он может быть представлен в 2024 году.

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