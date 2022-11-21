Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: в России начались продажи кроссовера Acura RDX

Газета.Ru

Частные дилеры в рамках параллельного импорта открыли прием заказов на новый кроссовер Acura (принадлежит концерну Honda) RDX, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие предложения о продаже автомобилей опубликованы на сайтах классифайдов.

В России начались продажи кроссовера Acura RDX
Фото: AcuraAcura

Так, один из дилеров Новосибирска предлагает привезти Acura RDX из ОАЭ в течение 60 дней за 4,2 млн рублей. Эта сумма включает расходы на логистику, таможенные сборы, установку оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС», выдачу ЭПТС и прочее. Еще один продавец из Владивостока принимает заказы на аналогичные автомобили за 5,4 млн рублей.

Кроссовер RDX предлагается в комплектации A-Spec — с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 272 л.с., автоматической трансмиссией и полным приводом. В список оснащения входят 20-дюймовые диски, панорамная крыша, многорежимная система движения, двухзонный климат-контроль, 10-дюймовый дисплей мультимедиа с навигацией и прочие опции.

Acura

Бренд Acura был официально представлен на российском рынке вплоть до середины 2016 года. Модель RDX третьего поколения выпускается с 2018 года на заводах в США и Китае.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что один из российских официальных дилерских центров Honda начал продажи кроссовера Acura MDX четвертого поколения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители