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2 часа назад

Новости автомира: Опубликован рейтинг любимых праворульных автомобилей россиян

Motor.ruиещё 2

Интерес россиян к автомобилям с правым расположением руля возрос в 2022 году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Drom.ru: праворульные машины занимают почти треть от общего количества объявлений на портале. Лидером по продажам таких автомобилей остается Дальний Восток, на который приходится 80 процентов этого сегмента рынка. При этом в Москве и Санкт-Петербурге машин с правым рулем всего около одного процента.

Опубликован рейтинг любимых праворульных автомобилей россиян
Фото: Honda FitHonda Fit

Для сравнения, в Сибири каждый третий автомобиль – праворульный, а на Урале таких машин примерно семь процентов. Самыми популярными моделями с правым расположением руля в стране – Honda Fit, Toyota Corolla и Toyota Corolla Fielder. Так, средняя стоимость Fit, по данным Drom.ru, составляет 575 тысяч рублей, подержанную Corolla в спецификации для японского рынка можно купить за 262 тысячи рублей, а Corolla Fielder – за 742 тысячи рублей.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

В среднем цена праворульного автомобиля с пробегом ниже, чем леворульного: 500 тысяч рублей против 750 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что на фоне выгодного курса рубля к иене и дефицита иномарок в России, спрос на праворульные автомобили растет.

«Мы видим интерес к «японкам» в центральных регионах страны, где раньше такие машины не пользовались особой популярностью», – отмечают аналитики Drom.ru.

Ранее стало известно, что в России продлили срок действия механизма параллельного импорта – схемы, которая позволяет ввозить в страну автомобили марок из перечня Минпромторга без разрешения правообладателя. По состоянию на середину августа, по серому импорту в Россию было ввезено товаров примерно на 6,5 миллиарда долларов. К концу года эта сумма может вырасти до 16 миллиардов.

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