Опубликован рейтинг любимых праворульных автомобилей россиян

Интерес россиян к автомобилям с правым расположением руля возрос в 2022 году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Drom.ru: праворульные машины занимают почти треть от общего количества объявлений на портале. Лидером по продажам таких автомобилей остается Дальний Восток, на который приходится 80 процентов этого сегмента рынка. При этом в Москве и Санкт-Петербурге машин с правым рулем всего около одного процента.

Фото: Honda Fit Honda Fit

Для сравнения, в Сибири каждый третий автомобиль – праворульный, а на Урале таких машин примерно семь процентов. Самыми популярными моделями с правым расположением руля в стране – Honda Fit, Toyota Corolla и Toyota Corolla Fielder. Так, средняя стоимость Fit, по данным Drom.ru, составляет 575 тысяч рублей, подержанную Corolla в спецификации для японского рынка можно купить за 262 тысячи рублей, а Corolla Fielder – за 742 тысячи рублей.

В среднем цена праворульного автомобиля с пробегом ниже, чем леворульного: 500 тысяч рублей против 750 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что на фоне выгодного курса рубля к иене и дефицита иномарок в России, спрос на праворульные автомобили растет.

«Мы видим интерес к «японкам» в центральных регионах страны, где раньше такие машины не пользовались особой популярностью», – отмечают аналитики Drom.ru.