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1 час назад

Новости автомира: новый BMW 5-Series замечен на тестах с минимальным камуфляжем

ПроКроссовер.ру

Последняя серия снимков нового BMW 5-й серии из Испании дает лучший взгляд на спортивный седан, задолго до начала производства летом 2023 года. На обнаруженном прототипе было меньше пленки, чем на более ранних экземплярах.

Новый BMW 5-Series замечен на тестах с минимальным камуфляжем
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
Motor1.com

Выхлопных труб нигде не видно, но нет и наклеек с надписью «электромобиль», поэтому мы исходим из предположения, что эта 5-я серия работает на бензине. Независимо от источника питания, вся линейка — ДВС, гибрид и полностью электрический i5 — будет основана на одной технологической базе, известной как CLAR. Отличия будут только в декоре. Красные тормозные суппорты и спойлер на крышке багажника говорят о том, что именно на этот автомобиль установлен пакет M Sport.

Motor1.com

В отличие от 7-й серии, которая дебютировала ранее, 5-я серия обойдется без последних противоречивых изменений дизайна BMW, таких как двухъярусные фары или гигантская решетка радиатора с двумя ноздрями.

Автоновости,BMW,
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