Новый BMW 5-Series замечен на тестах с минимальным камуфляжем

Последняя серия снимков нового BMW 5-й серии из Испании дает лучший взгляд на спортивный седан, задолго до начала производства летом 2023 года. На обнаруженном прототипе было меньше пленки, чем на более ранних экземплярах.

Выхлопных труб нигде не видно, но нет и наклеек с надписью «электромобиль», поэтому мы исходим из предположения, что эта 5-я серия работает на бензине. Независимо от источника питания, вся линейка — ДВС, гибрид и полностью электрический i5 — будет основана на одной технологической базе, известной как CLAR. Отличия будут только в декоре. Красные тормозные суппорты и спойлер на крышке багажника говорят о том, что именно на этот автомобиль установлен пакет M Sport.